Grande Fratello, Alberto Mezzetti e Barbara D'Urso: «Impossibile parlarti. Arrabbiata per le voci sulla love story?»

non ha mai nascosto il suo debole pere dopo la vittoria della scorsa edizione dell’ex recluso si era riuscito in qualche modo ad avvicinare alla conduttrice. Ora però i due si sono allontanati e l’ex gieffino ha scritto una lettera alla d’Urso per chiederle le ragioni.A mettere le distanze infatti sarebbe stata proprio lei: «Una volta fuori dal reality – si legge su “diPiù” che ha pubblicato le lettera - è nata tra noi un’amicizia speciale. Purtroppo, però, dopo una bella sintonia, negli ultimi mesi parlare con te è diventato impossibile. Ho fatto qualcosa di sbagliato?».Si era sparsa la voce di una relazione («Forse il fatto che la gente pensasse a una nostra relazione ha compromesso il nostro rapporto lavorativo e mi hai voluto allontanare?»), ma la frequentazioni si è comunque improvvisamente interrotta: «Fino a giugno eravamo molto vicini, si prospettava una stagione televisiva interessante, e io ero molto curioso di questa nuova esperienza. Poi le voci su una nostra ipotetica relazione sono diventate sempre più incalzati e ho notato che tutto questo ti infastidiva».