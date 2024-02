Grande Fratello, Anita Olivieri e la gelosia di Giuseppe Garibaldi: «Tu hai paura che qualcuno mi porti via»​

di Redazione web

Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, un rapporto contrastato all'interno della casa del Grande Fratello. Nonostante la ragazza glielo abbia ripetuto più volte, Giuseppe sta continuando a mandarle fastidiose frecciatine, è evidente la sua gelosia. L'ultima scenata qualche ora fa nella Casa, dopo che Giuseppe era tornato da poco al Grande Fratello avendo superato il malore che lo aveva colpito nei giorni scorsi.

Anita Olivieri e la gelosia di Giuseppe Garibaldi

Anita Olivieri nella Casa tiene spesso a rassicurare Giuseppe Garibaldi, i due potrebbero non parlarsi per giorni, ma il loro rapporto non rimarrebbe saldo ugualmente. Anita capisce che per Giuseppe risulti difficile starle lontano, ma lei non può sforzarsi di essere un'altra persona. Gli chiede, quindi, di accettarla per quello che è. Una lunga discussione nella Casa.

«Tu hai paura che qualcuno mi porti via, ma nessuno mi porterà via da te», sottolinea Anita in maniera molto diretta a Giuseppe. Garibaldi quasi non risponde, ascolta e basta. Il suo rapporto con Anita è prezioso e irrinunciabile, quindi non può fare altro che capirla e assecondarla.

