Grande Fratello, Ambra Lombardo e la lettera a Kiko Nalli: «Se tu provassi a prendermi la mano...»

La storia d’amore fra Ambra Lombardo e Kikò Nalli, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, è improvvisamente finita. Ambra Lombardo però in una lettera indirizzata all’ex Kiko Nalli fa trasparire ancora dell’affetto, che potrebbe precludere a un ritorno di fiamma.

Per prima cosa ambra ha sottolineato i motivi dell’allontanamento: “Il problema – ha scritto in una lettera pubblicata su “DiPiù” - è che tu non mi hai mai dimostrato fino in fondo quanto ti facesse piacere avermi al tuo fianco. Per mesi ti ho chiesto che mi dedicassi più tempo. E ogni volta la tua scusa era diversa: una volta il lavoro, una volta la famiglia, una volta entrambe le cose. Non siamo mai riusciti a ritagliarci una settimana solo per noi. Di che cosa avevi paura?”.

Ambra chiede di rincontrarlo: “A un certo punto, il nostro rapporto ha perso vigore. Come una piantina che, se non la annaffi, prima o poi perde le foglie, si secca e muore. Ma adesso ti sto scrivendo per dirti che mi piacerebbe rivederti, che nella mia vita ci sei stato e ci sarai per sempre (…) Forse, se tu provassi a prendermi la mano non avrei la forza di ritirarla”.

