Grande Fratello, Alessio Falsone si confessa in sauna: «Anita Olivieri è troppo uguale a me»

di Alessia Di Fiore

All'interno della casa del Grande Fratello, dopo una serata trascorsa tra giochi e risate, Alessio Falsone e Paolo si concedono una sauna notturna, nel corso della quale i due iniziano a confidarsi l'uno con l'altro.

Anita Olivieri e Alessio Falsone, è amore al Grande Fratello?

E' il turno di Alessio, che ammette di provare qualcosa per Anita Olivieri: un'interesse che non si sarebbe mai aspetatto, ma che allo stesso tempo si sente frenato sia perchè quest'ìultima è già impegnata amorosamente con Edoardo, sia perchè ha paura che caratterialmente non si possano trovare bene: «Anita è troppo uguale a me», esclama Falsone esprimendo i dubbi che lo portano a essere frenati nei confronti della Olivieri.

Poi però concede un barlume di speranza per i fan della possibile coppia: «Al cuor non si comanda».

Cosa succederà tra i due? Riusciranno, nonostante i loro caratteri troppo simili, a legarsi sempre di più? Si attendono aggiornamenti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Marzo 2024, 15:42

