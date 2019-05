Grande Fratello 2019, scatta la passione tra due concorrenti: «Ci siamo sbaciucchiati, non sto capendo niente»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più che Grande Fratello sembra un. Nell'edizione numero 16 stanno nascendo molte coppie potenziali. Flirt e baci appassionati si susseguono giorno dopo l'altro, ma non mancano "due di picche" e triangoli. La notte scorsasi sono lasciati andare per poi confessare ai loro coinquilini di essersi «sbaciucchiati». Si tratta dima la bella toscana ammette di essere un po' frenata dalla situazione e dalla differenza d'età. «Mi ha sbaciucchiato stanotte, tutti baci a stampo, voleva infilarmi la lingua ma mi sono allontanata. Eravamo sotto la coperta. Gennaro non mi piace più, mi piaceva solo fisicamente perché a me piacciono alti e pieni, ma non mi piace mentalmente. Gaetano mi piace fisicamente per lo sguardo e la voce, però mi fa inca**e perché non mi capisce. Mi spiazza in continuazione, è una cosa scioccante. Non ci sto capendo niente: che devo fare? Mi piace per tante cose e comunque continuo a essere molto combattuta perché ha ventidue anni», ha raccontato la ragazza aEppure solo qualche giorno fa entrambi sembravano presi da altri concorrenti. Erica ha dichiarato di essere bisessuale e secondo alcuni avrebbe ripiegato su Gaetano dopo il rifiuto di Gennaro. Molti ricorderanno, inoltre, il bacio con Francesca De Andrè. Gaetano, invece, sembrava molto vicino acompletamente cotta diStorie che farebbero impallidire gli sceneggiatori di "Beautiful".Gaetano, tuttavia, non lesina provocazioni. Sente di averla conquistata, ma non ha avuto nulla da obiettare alle dichiarazioni dei suoi compagni. Sembra concordare conquando dice«Ha un potenziale molto alto e potrebbe essere la più sexy della casa, ma il suo atteggiamento e come si pone le fa perdere molto», le parole di