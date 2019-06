Grande Fratello 2019, notte di passione tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio: arriva la confessione

Grande Fratello 16, Gianmarco Onestini e Erica Piamonte nuova coppia? Scatta il bacio su Instagram

Mercoledì 19 Giugno 2019, 21:21

È tempo di confessioni proibite alL'edizione numero 16 è finita da poco più di una settimana e da quella porta rossasono usciti come una coppia. Al consueto gioco "Obbligo e Verità" hanno rivelato qualcosa di molto intimo. Senza filtri hanno raccontato la loro notte di passione dopo il reality. Già aavevano lasciato intendere di essersi lasciati andare definitivamente.», dice il modello napoletano in un video. «Non è vero che ero in albergo: ero a casa mia», lo corregge la De Andrè. La passione sarebbe scoppiata dunque nel suo appartamento, da dove l'ex Giorgio Tambellini è stato cacciato dopo il tradimento. Proprio durante il reality, Francesca ha scoperto che il fidanzato l'aveva tradita.sin dai primi giorni di Gf, ma lei ha sempre minimizzato l'attrazione che nutriva nei confronti del ragazzo. Tra esitazioni e battibecchi si è scoperta molto più coinvolta di quanto immaginava. Ora sono ufficialmente una coppia, anche se in molti non scommettono sulla durata della loro relazione. Sarà per il caratterino non proprio facile della De Andrè?