Grande Fratello 2019, Jessica Mazzoli rientrerà in casa dopo il malore? Ecco come sta l'ex di Morgan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

rientrerà nella casa del? Sono in molti a chiederselo dopo il malore e l'intervento d'urgenza. La concorrente è uscita il 25 aprile scorso ed è mistero sulle sue attuali condizioni di salute. Durante l'ultima puntata del reality si è collegata in diretta dall'ospedale per parlare cone rassicurare i coinquilini.i ha interrotto la sua avventura a causa di unaed è ancora ricoverata in ospedale. Potrebbe non tornare più perché troppo lontana dal programma, nonostante non sia ancora arrivata la pronuncia ufficiale. La concorrente ha inviato ai ragazzi della casa un videomessaggio in cui ha raccontato: «Sto meglio ma me la sono vista un po’ brutta, qui sono stata accudita egregiamente. Spero di tornare presto da voi e che vada tutto bene anche a voi».Nel frattempo sembra chel'uomo con cui ha avuto una relazione e una figlia,non l'abbia chiamata per sincerarsi sulla sua salute. Ache le aveva chiesto se il cantante si fosse fatto sentire, ha risposto sarcastica: «Certo Cristiano. Mi ha chiamato come quando c’è stata l’alluvione e avevo 4 metri di acqua sotto casa, o come quando Lara è stata male più volte. No, non si è fatto sentire».vorrebbe continuare il suo percorso al Grande fratello 16. Un’eventualità del genere non era stata prevista dagli autori, che sono ancora indecisi sul da farsi.