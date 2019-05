Grande Fratello 2019, Cristiano Malgioglio e la lite con Francesca De Andrè: «Sceso al suo livello. Ha bisogno di aiuto»

Martedì 21 Maggio 2019, 17:42

Dopo la lite di ieri sera con Francesca De Andrè alnon cambia la sua posizione e anzi rincara la dose dal suo account instagram. L’opinionista del reality a fianco di Iva Zanicchi ha confermato in toto le parole dette ieri sera alla reclusa, spiegando che le scuse erano per gli spettatori a casa che hanno dovuto assistere alla discussione.Dopo la lite di ieri sera con Francesca De Andrè, Cristiano Malgioglio non cambia la sua posizione e anzi rincara la dose dal suo account instagram. L’opinionista del reality a fianco di Iva Zanicchi ha confermato in toto le parole dette ieri sera alla reclusa, spiegando che le scuse erano per gli spettatori a casa che hanno dovuto assistere alla discussione.Cristiano non aveva alcuna intenzione di scendere a patti con la De Andrè: “Cari amici di Instagram non avrei mai voluto uno scontro così acceso con una concorrente del @grandefratellotv – ha scritto sul social - Le mie scuse in quel momento non erano rivolte a una persona così aggressiva ed esaltata. Ma voi pubblico di casa. In quel momento non avevo capito... capita.Che tristezza dover essere sceso a quel livello .La SIGNORINA ha bisogno di aiuto e non del GF....Adesso capisco molte cose...grazie a voi per l'affetto. Vi lovvoooooo”.Diversi i commenti, anche da parte di colleghi della tv come Luisa Fusco: “La pazza della De Andrè – ha fatto sapere la showgirl su Instagram - dovrebbe chiederti scusa ! Una che deve ringraziare il cognome che porta se sta in tv ! Si deve vergognare xche NON È DEGNA DI PORTARE IL COGNOME CHE HA È LEI CHE DEVE VERGOGNARSI STA INFANGANDO IL BUON NOME DELLA FAMIGLIA COI SUOI COMPORTAMENTI DA TOSSICODIPENDENTE !”.Ha preso parola anche Alberto Mezzetti, vincitore della scorsa edizione del GF: “Tu sei grande unico e divertente non ti confondere !!!”.