Grande Fratello 2019, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio in crisi: «Aggressioni, parolacce e tradimenti»

Domenica 11 Agosto 2019, 18:28

Sembra essere entrata in crisi la storia d’amore, nata all’interno della casa delfra. I due aveva ufficializzato la relazione dopo che Francesca aveva lasciato l’ex Giorgio Tambellini, ma ora da alcuni indizi social sembra che la love story abbia qualche problema.Prima Francesca posta dalle stories la canzone “ti dedico il silenzio” di Ultimo (parla di un amore che sta finendo), a cui ha riposto Gennaro sempre dal suo account: “Purtroppo, quando ci sono mancanze sotto forma di aggressioni, parolacce o tradimenti – ha scritto - come qualsiasi altra forma di mancanza sulla tua persona, forse sì… è meglio il silenzio. Fiero di me e fiero della mia persona, vado avanti sempre a testa alta! I miei valori non li cambierò mai! Grazie mamma!”.Sempre dalle storie Gennaro ha poi pubblicato un’immagine di una serata a Cefalù a cui ha aggiunto: “Da una parte la delusione e dall’altra la soddisfazione. 2000 volte grazie a voi”.