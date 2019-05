Domenica Live, Gf 2019: in onda le prove del presunto tradimento del fidanzato di Francesca De André

Domenica Live, resa dei conti al GF tra Mila Suarez e Alex Belli. Lei: «Non voglio più ascoltarti, vai dalla tua fidanzata»​

Va quindi in onda il servizio. A documentare il tradimento è il fotografo Biagio D'Anelli. Il bacio tra Giorgino e la dama misteriosa sarebbe avvenuto davanti a un locale. Il paparazzo parla di "bacio molto appassionato e di una grande intimità". E ancora: "Lui sembrava molto allegro . Forse quello era il primo bacio. Si vedeva che avevano voglia di baciarsi". Il fotografo assicura che i due non si erano accorti della sua presenza. Non solo. La serata sarebbe continuata in auto con maggiore intimità: " Mi sono nascosto dietro le auto e ho scattato le foto con immagini molto intime - prosegue il fotografo- . Poi si sono insospettiti e dopo mezz'ora sono tornati nel locale". Il comportamento è quello "di due che stanno insieme. E le foto non mentono" .ex nemica oggi amica di Francesca de Andrè. A sorpresa anche Guendalina dice di essere venuta a conoscenza del tradimento di Giorgio da un'altra fonte, il fotografo Alex Fiumara: "Mi prendo la responsabilità di quel che dico. Le mani sono finite dentro le parti intime. E ci sono le prove". Interviene a questo punto l'ex della De Andre, Daniele Interrante : "Giorgino ha organizzato un finto servizio intimo con la bionda Rosi e poi si è fatto beccare dalla mora".Biagio D'Anelli racconta di essere in possesso di una nota audio in cui un'amica molto fidata di Giorgino e di Francesca racconta i particolari intimi del tradimento, particolari rivelati dallo stesso Tambellini. La nota viene fatta ascoltare alla sorella di Francesca prima della puntata: "È allucinante"- dichiara Fabrizia De Andrè dopo aver ascoltato. D'Anelli dice: "Non potevo non fartelo sentire". Lei: "hai fatto bene". In studio ormai c'è la certezza del tradimento.: "conosco bene Giorgio e posso dirvi che prima di entrare nella casa mi ha chiesto consiglio. Dopo aver visto gli atteggiamenti di Francesca e Gennaro aveva intenzione di lasciarla e di prendere una pausa di riflessione". Vladimir Luxuria riferendosi a Giorgio Tambellini definisce "disgustoso" che un uomo vada in giro a raccontare "particolari intimi su una donna".ci tiene a sottolineare di aver invitato in studio Giorgio Tambellini che però non si è presentato . Karina Cascella: "quando è entrato nella casa del Grande Fratello è stato Imbarazzante e, non mi vergogno a dirlo, non mi sembrava neanche lucido". Infine la D'Urso chiede a Guendalina di fare un appello a Francesca riservandosi di mandarlo in onda domani sera nel corso della puntata del Gf: "Francesca guardami bene negli occhi - dice la Canessa -, l'uomo che è accanto a te, il caro Giorgino è un falso. Ti ha mentito. Dentro la casa c'è un uomo meraviglioso che è Gennaro . Adesso hai l'occasione di mandare a casa il caro Giorgino che è pure bruttino e di stare accanto a Gennaro.Fidati".: "Francesca Giorgino non è l'uomo adatto a te. Credimi, viviti Gennaro perché è speciale e dolce, in grado di poter soddisfare la richiesta d'amore che ti è stata negato nell'adolescenza. Giorgio non è all'altezza di varcare nemmeno lo zerbino su cui cammini".