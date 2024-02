Grande Fratello, Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi litigano per la nomination: «Dove sta scritto che devo accettarlo?»

di Redazione web

Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi hanno legato fin dal primo momento all'interno della casa del Grande Fratello. La loro amicizia, tra alti e bassi, non ha mai subito grandi battute d'arresto perché, in fin dei conti, i due si sono sempre detti tutto ciò che pensavano in faccia, senza mai parlarsi alle spalle. Questo gli ha permesso di non avere "scheletri nell'armadio" e di essere sempre ultra trasparenti l'uno con l'altro. Ora che il programma si avvicina alla finale (prevista ad aprile), sembra che Massimiliano e Giuseppe non si siano detti proprio tutto ed ecco che, nelle scorse ore, è scoppiata una lite in cucina, alla presenza di Beatrice Luzzi e Federico Massaro che ascoltavano in silenzio senza intervenire.

La discussione

La discussione che si è accesa in cucina tra Varrese e Garibaldi aveva come tema centrale le nomination. In questi sei mesi di permanenza all'interno della casa, l'attore è stato nominato pochissime volte dai suoi compagni di avventura e questo perché risultava essere sempre il preferito oppure veniva salvato da Cesara Buonamici. Questa settimana, Massimiliano fa parte della lista dei nominati, in cui compaiono anche Simona Tagli, Federico Massaro, Grecia Colmenares, Alessio Falsone, Paolo Masella e Marco Maddaloni.

Giuseppe, scherzosamente, ha detto: «Devi accettarlo Max perché è da mesi che sei il preferito, può capitare anche a te di finire in nomination».

Massimiliano "Dove sta scritto che devo accettare la nomination"



Giuseppe mentre gli ride un faccia "La devi accettare perché per sei mesi sei sempre stato il preferito della casa"🎻🎻



IL CAPO DEI MILLE PARLANDO LA LINGUA DELLA VERITÀ 🔥✈️ #GrandeFratello pic.twitter.com/hhxZiHBHkl — ❤️Erika✨ FINO A QUI SINCERAMENTE STO IN APNEA🫧💐 (@BiasiErika) February 28, 2024

Il percorso di Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese è all'interno della casa del Grande Fratello dall'11 settembre scorso. In questa edizione è stato uno dei protagonisti indiscussi delle dinamiche all'interno del gioco. Più volte al centro del dibattito in studio, l'attore romano è riuscito ad arrivare ad un passo dalla fine... riuscirà anche a strappare il pass per la finale? Lo scopriremo presto.

