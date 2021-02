Giuliano diffida via avvocati Rosalinda e il Grande Fratello Vip: «Basta parlare di me». La comunicazione è arrivata durante la diretta della quarantesima puntata come un fulmine a ciel sereno, ma forse non troppo, visto l'andamento del reality con la fidanzata sempre più vicina ad Andrea Zenga.

Tanto tuonò che piovve. L'avvicinamento tra Rosalinda e Andrea Zelletta sponsorizzato dal Grande Fratello Vip e dagli inquilini della casa non è piaciuto, e come dargli torto, a Giuliano Condorelli fidanzato in carica. Durante la diretta di lunedì ci sono stati blocchi interi dedicati alla neo coppia della casa.

Alla domanda di Pupo su dove fosse la chiave che Giuliano ha regalato a Rosalinda l'attrice a risposto senza esitazione: «La chiave è con me, voglio essere rispettosa, ma il rispetto altrui sta anche nell'onestà. Ho detto una brutta verità ad una persona che sta a casa ma credo che apprezzerà».

Dopo queste dichiarazioni e la sponsorizzazione da parte di tutti della coppia Rosalinda - Zenga Alfonso Signorini comunica il messaggio da parte di Giuliano: «Rosalinda, devi sapere che Giuliano ci ha fatto arrivare attraverso i suoi avvocati una richiesta al Grande Fratello Vip di non parlare più di lui. Una richiesta che ha esteso a tutti quanti, te compresa. Quindi vi chiedo di rispettare in tutti i modi quello che Giuliano, attraverso i suoi avvocati, ci ha chiesto». A questa comunicazione Rosalinda mette il viso tra le mani preoccupata, Tommaso si avvicina a alei per rassicurarla: «usa questo come un nulla osta».

