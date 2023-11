Giulia Cecchettin, al Grande Fratello parlano dell'omicidio: la produzione interviene ma Sara Ricci sbotta

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, è stato fatto qualche cenno al delicato tema dell'omicidio di Giulia Cecchettin, riportato da Alfonso Signorini nel contesto della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Sara Ricci, che sapeva del femminicidio poiché è entrata nella casa solo da pochi giorni, ha avuto l'opportunità di esprimere le sue riflessioni in merito, durante la diretta, parlandone con Beatrice. Ma dall'alto, un "no" si è imposto sul discorso della Ricci e ha stoppato l'argomento.





Il "no" della produzione



Con Sara Ricci all'interno della casa del Grande Fratello, gli imprevisti non tardano ad arrivare. Una volta aperto il discorso sull'omicidio di Giulia Cecchettin, la produzione ha ritenuto necessario intervenire e richiamarla, in quanto non si possono portare notizie dall’esterno.

