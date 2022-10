Ginevra Lamborghini e la crisi con il fidanzato Edoardo Casella: «È scoppiata dopo il Gf ma sono affari miei»

Se Ginevra Lamborghini non fosse uscita dalla casa del Gf Vip forse sarebbe scoccato l'amore con Antonino Spinalbese, che pure ha dimostrato di non essere indifferente al fascino della ragazza. La sua squalifica per il caso di Marco Bellavia ha però rimescolato le carte e ora l'ex vippona si ritrova a fare i conti con il fidanzao Edoardo Casella.

La coppia starebbe vivendo un periodo difficile, come ha ammesso la stessa gieffina in una diretta Instagram prima della nuova puntata del Grande Fratello di stasera. Un rumors tuttavia smentito dopo che i fan si sono accorti che Ginevra stava facendo la diretta proprio a casa del ragazzo. «È vero che ero a casa sua, ma la crisi c'è» ha chiarito l'influencer.

«C'è una crisi che è cominciata con la mia uscita dal Gf, crisi di coppia, tante coppie affrontano crisi. Penso che avere una crisi non significa per forza chiudere, ma approfondire cosa non va. Io non voglio dare spiegazioni, è sicuramente una cosa che è emersa serenamente. Con lui ho un ottimo rapporto, il fatto che io fossi a casa sua prima dello studio è perché come vi ho detto le crisi vanno gestite in un certo modo. È un periodo di transizione. Stiamo decidendo le cose migliori per noi».

Senza entrare nel dettagli, la cantante si è limitata a parlare di «motivi nostri, interni alla coppia», che tuttavia non per forza porteranno a una rottura, ha tenuto a specificare. «Il fatto che io fossi a casa sua prima della puntata è perché abbiamo un rapporto, abbiamo un modo di gestire la crisi che ci porta comunque ad essere... siamo adulti, non ragazzini».

Prima di aggiungere: «Non sono mai stata una persona che da un momento all'altro chiude tutto. Va gestita con delicatezza e tempo, volevo spiegarmi. Così sta andando, non ci sono segreti, stiamo attraversando un momento di crisi e avete capito cosa intendo. Sono anche affari miei, non devo dare spiegazioni a nessuno su quanto vedo la persona che sta avendo una relazione con me, anche se ora, ripeto, è un po' così. Vediamo cosa succede. Non ho aspettative, è la cosa migliore». Insomma Ginevra Lamborghini sembra determinata a non farsi scalfire da niente e nessuno. Vedremo come se la caverà in puntata stasera.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Ottobre 2022, 21:43

