Gf Vip, Giaele De Donà scoppia in lacrime: «Ho paura di uscire». L'intima confessione a Luca Onestini

di Redazione web

Giaele De Donà al termine dell'ultima puntata del GfVip, si è confidata con l'amico e coinquilino Luca Onestini. La gieffina è scoppiata in lacrime perché, ripensando al proprio percorso all'interno della casa, si è resa conto di non vedere il marito ormai da sei mesi. Su Twitter i fan del programma hanno preso le sue parti e in molti hanno apprezzato il suo modo di fare: nonostante i continui attacchi, Giaele non ha mai avuto un atteggiamento vittimistico.

Edoardo Donnamaria, il papà attacca il GfVip: «Ingiusto squalificare mio figlio per fare aumentare gli ascolti»

Guendalina Tavassi, la sorpresa al fratello Edoardo al Gf Vip non riesce: lui la scambia per una fan di Antonella Fiordelisi

GfVip, Daniele Dal Moro e la gaffe con Antonella Fiordelisi: «Auguri di che?»

La confessione a Luca Onestini

Nelle scorse ore Giaele De Donà era un po' giù di corda: la gieffina teme che il rapporto con il marito possa essere cambiato perché sono passati sei mesi da quando l'ha visto l'ultima volta. L'amico Luca Onestini, per consolarla, le ha detto: «Certo, il fatto che lui non sia mai venuto è strano ma sicuramente non significa che sia negativo, solo che io vivo il rapporto con un'altra persona in modo diverso, poi ognuno vive le relazioni come vuole. Io credo che tu non abbia sbagliato niente perché hai solo scelto quello che secondo te era meglio e cioè partecipare al programma». Giaele ha quindi risposto: «Io spero solo che lui abbia capito che questo era un treno importante da prendere per me, ma che comunque per quanto mi riguarda, non è cambiato nulla».

Il percorso di Giaele De Donà al GfVip

Giaele De Donà è dentro alla casa del Grande Fratello ormai da sei mesi: la concorrente è stata una delle prime gieffine a varcare la porta rossa e nonostante all'inizio abbia un po' faticato a conquistare il pubblico, alla fine ci è riuscita. Giaele è molto apprezzata anche sui social.

Vorrei ricordare a tutti che Giaele è una ragazza di 24 anni, come Antonella, ma la prima è stata giudicata, fatta passare male, colpevolizzata, la seconda difesa, protetta e scusata perché è una giovane ragazza… #gfvip #incorvassi #oriele #sparta pic.twitter.com/HbQHMOO1se — ilari princy (@ilariprincy) March 14, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 22:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA