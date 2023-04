Giaele De Donà e la mamma Tatiana in sedia a rotelle: «Oggi mi mostra come riesce ad alzarsi da sola»

di Redazione Web

Giaele De Donà, durante il suo percorso al GfVip, ha spesso raccontato del profondo amore che prova per sua mamma. Tatiana, la mamma della modella, però soffre di una malattia che l'ha costretta a vivere sulla sedia a rotelle. Una donna forte che dimostra come la vita non si ferma, bensì bisogna andare avanti con lei, senza una battuta d'arresto. E infatti, proprio nelle ultime ore, Giaele, ha pubblicato dei video sul suo profilo Instagram che mostrano scene davvero emozionanti tra mamma e figlia. «Oggi mia mamma mi mostra come riesce ad alzarsi da sola», ha commentato l'influencer.

La modella, durante il GfVip, ha raccontato che la mamma ha iniziato a stare male quando lei aveva solo 3 anni. Ma il loro rapporto è sempre stato molto forte e speciale, tanto da superare qualsiasi difficoltà. Nonostante le difficoltà date dalla malattia, l'ex gieffina, è fortemente legata alla madre perché per lei è un punto di forza e di riferimento.

Oggi infatti, Giaele ha scelto di godersi questi piccoli e intensi momenti con la mamma con estrema leggerezza, spensieratezza e... dolci sorrisi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Aprile 2023, 17:31

