Giaele De Donà e i baci con Andrea Maestrelli nella notte al Gf Vip. I fan al vetriolo: «Ma non era sposata?»

Tra Giaele De Donà e Andrea Maestrelli sta nascendo del tenero e i fan, che già da alcuni giorni avevano notato un certo feeling tra la coppia, hanno iniziato a fantasticare creando addirittura un nomignolo con il mix dei loro nomi, ovvero “gli Andrele”.

Tuttavia, la vippona è già sposata con Bradford Beck, imprenditore americano con cui vive da quattro anni, e di certo, al pubblico del Grande Fratello Vip questo è un dettaglio che non è sfuggito.

Cosa è successo

Il momento di passione tra Giaele e Andrea è scoppiato per caso e un po' perché si sono trovati "costretti" a farlo. I concorrenti si trovavano in giardino a passare il tempo divertendosi al gioco della bottiglia, ed è capitato ai due di doversi sacrificare per la squadra scambiandosi un bacio. Doveva essere un semplice bacio a stampo, ma ai telespettatori non è passato inosservato che tra i due è scattato un bacio di passione facendo partire addirittura grida entusiastiche da parte degli altri concorrenti.

Più tardi i due sono stati pizzicati dalle telecamere del reality show di Canale 5 a parlare sul divano mentre si scambiavano guardi languidi, sorrisetti e battutine. Insomma, pare proprio che tra i due stia nascendo qualcosa più di una semplice amicizia. Tuttavia Giaele ha confessato di sentire la mancanza di Antonino Spinalbese, che attualmente si trova fuori la Casa per alcuni accertamenti medici: «Mai avrei pensato che mi mancasse così tanto. Questo distacco non mi ha allontanato da lui, mi ha fatto capire ancora di più quanto ci tengo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Gennaio 2023, 11:46

