GFVip, Valentina Nulli Augusti prossima concorrente? L’attacco a Soleil Sorge e Sophie Codegoni

Valentina Nulli Augusti potrebbe essere una delle nuove concorrente del Grande Fratello Vip, che ha recentemente posticipato la data della finale, inaugurato un’edizione record per la durata della reclusone dei concorrenti. Mentre attende la decisione sul suo ingresso, Valentina Augusti Nulli, ex di Tommaso Eletti, ha detto la sua su due protagoniste del reality condotto da Alfonso Signorini, Soleil Sorgè e Sophie Codegoni.

Valentina Nulli Augusti (Instagram)

Valentina Nulli Augusti, l'attacco a Solei e Sophie

Valentina Nulli Augusti potrebbe essere una delle prossime concorrenti del Grande Fratello Vip e in attesa di conoscere il suo destino televisivo ha partecipato a “Casa Chi”. Valentina Nulli Augusti è già entrata nella casa, dato che ha avuto un confronto con Tommaso Eletti, ex concorrente del reality e suo ex fidanzato con cui ha preso parte all’ultima edizione di Temptation Island. Valentina, ospite del programma trasmesso su Instagram, ha detto la sua su due concorrenti del reality di Alfonso Signorini: «Soleil Sorge – ha spiegato - Prima la conoscevo poco. Sono rimasta male di una cosa, quando si è permessa insieme ad altre donne, come Sophie, di attaccarmi gratuitamente senza conoscere me e la mia storia. Soleil aveva detto, dopo lo scontro che avevo avuto con Tommy, che io non ero una donna tale da essere chiamata così. La Codegoni si era permessa di pronunciare una serie di aggettivi beceri e allucinanti. Avevo sentito delle affermazioni random. Sosteneva di conoscermi indirettamente tramite un’amicizia in comune, una carissima amica che conosco da molti anni, e che le avevano riferito che il mio unico fine era la visibilità... Ma di cosa parliamo?!».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA