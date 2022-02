Gf Vip, urla fuori dalla casa contro Soleil Sorge: «Gatta morta»

Al Grande Fratello Vip arrivano delle grida fuori dalla casa contro Soleil Sorge, che ultimamente nel reality non sta passando un periodo facile. Manila Nazzaro nel mentre, sente le frasi dei fan e le va a riferire a Delia Duran e Nathaly Caldonazzo, che riposavano in camera da letto.

Soleil Sorge (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, urla fuori dalla casa contro Soleil Sorge

Al Grande Fratello Vip si fa in salita la strada per Soliel Sorge. Dopo infatti l’ingresso di Delia Duran, moglie di Alex Belli, e la sua nomina come favorita da parte del pubblico televotante l’ex corteggiatrice di “Uomini e donne” è entrata in una profonda crisi, che sta tentando di superare. Come se non bastasse, fuori dalla casa sono arrivati dei fan che hanno urlato contro di lei e Manila, che è riuscita a sentire le parole “Gatta morta”.

Delia Duran e Nathaly Caldonazzo (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

L’ex Miss è immediatamente entrata in casa e ha raccontato l’accaduto a Nathaly Caldonazzo e Delia Duran, sdraiate sul letto. Le due hanno giustificato la cosa, ma Manila non è stata assolutamente d’accordo: «E’ successa – ha spiegato - una cosa che non mi è piaciuta. Hanno urlato contro Sole dall’esterno, ho sentito chiaramente “gatta morta”. Che vi devo dire, queste sono cose che non mi piacciono. No Nat io non sono affatto d’accordo con te. Sono cose da cui io mi dissocio sempre perché poi possono capitare a turno. Credimi che mi ha disturbato questo fatto».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 18:14

