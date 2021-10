GFVip, Tommaso Zorzi e la frecciatina ad Adriana Volpe: «Ma le foto con Paolo si possono fare??»

E’ noto che al Grande Fratello Vip tra le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non corra propriamente buon sangue. Le due, oltre ai piccoli scontri in tv, si sono pubblicamente confrontate per via di un post di Sonia in cui appariva con Giancarlo Magalli, conduttore con cui Adriana non ha assolutamente un buon rapporto. Ora all’indirizzo della Volpe arriva una nuova frecciatina, stavolta da parte di Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del reality.

GFVip, Tommaso Zorzi e la frecciatina a Adriana Volpe

Dopo il confronto in tv per la foto pubblicata con Giancarlo Magalli, sembrava essere scoppiata una pace apparente fra le opinioniste del Grande Fratello Vip Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. A muovere le acque però è arrivato Tommaso Zorzi, influencer e vincitore dell’ultima edizione del reality.

Tommaso è andato a cena con la Bruganelli e col marito Paolo Bonolis e ha pubblicato dalle storie uno scatto che lo vede a fianco del conduttore, accompagnato dall’enigmatica scritta “chissà”.

Dopo la condivisione ha lanciato una frecciatina sui social network alla Volpe, ricordando la lite per lo scatto di Sonia con Magalli: «Ma la foto con Paolo – ha scritto - si poteva fare? Non ricordo com’era da manuale». A intervenire anche la Bruganelli, che ha commentato con un «Sei un cretino!»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 21:28

