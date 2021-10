GFVip, Tommaso Eletti: «Il reality per me un riscatto. A "Uomini e donne" se mi pagano bene»

Tommaso Eletti dopo la sua partecipazione a Temptation Island ha partecipato al Grande Fratello Vip, dov’è stato velocemente eliminato. Tommaso Eletti uscito dalla casa è tornato a parlare della sua esperienza nel programma condotto da Alfonso Signorini: «Il reality per me un riscatto. A "Uomini e donne" solo se mi pagano».

Tommaso Eletti (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Dopo le critiche ricevute per la partecipazione a “Temptation Island”, Tommaso Eletti ha preso la sua permanenza al Grande Fratello Vip come un riscatto rispetto alla precedenza esperienza: «L’ho vissuta come un riscatto – ha spiegato in un’intervista a “Superguidatv” - All’interno della casa mi sono trovato bene con tutti e anche rispetto alla storia che ho avuto con Valentina loro mi hanno difeso definendola fuori luogo».

Tommaso Eletti sapeva che sarebbe stato eliminato: «I tanti haters che ho mi hanno buttato fuori. Mi aspettavo di essere eliminato perché fuori c’è molta gente che è invidiosa e che mi odia. Molti sono rimasti fermi all’esperienza di “Temptation Island”…».

Pronto a nuove offerte, parteciperebbe a “Uomini e donne” solo sotto compenso, mentre preferirebbe diventare naufrago dell’Isola dei Famosi: «Non mi è stato mai proposto. Sinceramente non lo se mi piacerebbe partecipare a “Uomini e Donne”. Sarei più propenso a partecipare all’Isola dei Famosi. Ci andrei subito visto che sono uno sportivo e che ama l’avventura. Sarebbe per me una vera prova. Non ho bisogno di andare in un programma per trovarmi una ragazza. Se mi dovessero chiamare per andare a “Uomini e Donne” ci andrei solo se mi pagassero bene».

