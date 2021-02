Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando si scaglia contro Dayane Mello, anche lei reclusa nella casa del Grande Fratello Vip assieme alla moglie, con cui di certo non ha un buon rapporto. Nell’ultima puntata secondo Simone Gianlorenzi Dayane Mello ha “fatto un gesto umanamente brutto”.

GFVIP, SIMONE GIANLORENZI E LA NOMINATION DI DAYANE MELLO

Dayane Mello infatti secondo Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, ha avuto al Grande Fratello Vip un pessimo comportamento con Rosalinda Cannavò, fino a poco tempo prima inseparabile amica del cuore: “Il mio pensiero è molto semplice – ha fatto sapere ospite di “Casa Chi” su Instagram - Lunedì sera ha fatto un gesto umanamente brutto, secondo me. Ha colpito molto, ma non perché abbia mandato Stefania al televoto, perché quello era il minimo, ma per come si è comportata con Rosalinda tutta la puntata. Poco prima c’è stato un blocco su di lei che ha detto una cosa bellissima, ha descritto una loro relazione, ha palesato dei sentimenti nei confronti di questa ragazza, immediatamente dopo le ha segato le gambe in maniera clamorosa. Mi stupisce come le persone possono supportare un personaggio così”.

