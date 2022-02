Gf Vip, Sophie azzarda: «Gianmaria e Federica non stanno più insieme». E la Calemme ribatte così

Al Grande Fratello Vip Federica Calemme risponde sul social alle “preoccupazioni” espresse durante la diretta di ieri sera da Sophie Codegoni sul suo rapporto con Gianmaria Antinolfi: «Secondo me - ha sottolineato l'ex tronista di "Uomini e donne" - Non stanno più insieme».

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme (Instagram)

GFVip, Federica Calemme risponde a Sophie Codegoni

Federica Calemme una volta uscita dal Grande Fratello Vip ha continuato la sua relazione con il fidanzato conosciuto nella casa Gianmaria Antinolfi, ma per Sophie Codegoni, ancora reclusa nel reality condotto da Alfonso Signorini, i due si sarebbero ormai lasciati. Durante l'ultima diretta infatti Lulù ha rivelato di aver visto Federica fra gli ospiti con un bellissimo vestito e, rispondendo alle domande di Sophie, ha fatto anche sapere di non aver notato Gianmaria seduto al suo fianco: «Secondo me – ha sottolineato la Codegoni - non stanno più insieme».

Il post di Federica Calemme

A mettere le cose in chiaro è arrivata proprio la diretta interessata Federica, che dal suo account social ha ricondiviso il video dove Lulù e la Codegoni parlano della sua coppia, scrivendo con ironia: «Sophie stai tranquilla, a casa tutto bene!».

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Febbraio 2022, 17:40

