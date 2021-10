Sophie e Gianmaria continuano a non convincere del tutto gli utenti e gli inquilini stessi. Il loro è un rapporto sincero oppure di convenienza per emergere nella Casa? Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:– GFVip, l'appello sui social "Non seguitela". Il messaggio sbagliato di Sophie

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 12:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA