Gf Vip, tra Sophie e Alessandro lite furiosa: lei mette le sue valigie fuori dalla camera

Al Grande Fratello Vip un nuovo brusco confronto fra Sophie Codegono e Alessandro Basciano con l’ex tronista di “Uomini donne” che ormai stremata dai litigi decidere di mettere le valigie del coinquilino fuori dalla porta della loro stanza: «Adesso mi sono rotta, hai esagerato!».

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano (Foto Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano lite furiosa

Al Grande Fratello Vip continua il lascia e prende di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due hanno avuto spesso confronti abbastanza tesi e anche stavolta non è mancato il pretesto per litigare. Alessandro infatti recentemente ha detto alla sua dolce metà, giurando sul figlio, che non l’avrebbe più neanche avvicinata se solo avesse continuato a stringere amicizia con Delia Duran, la nuova entrata. La discussione ieri sera è ripresa ma Sophie stavolta, fra accuse scatti d’ira, non ha voluto sentire ragioni: «Guarda – l’ha ammonito - ormai stanca dei continui confronti... sparisci proprio, che questa proprio non è la serata adatta. Ridimensionati, stai facendo una bruttissima figura. Ti sbatto le valigie fuori dalla porta basta. Adesso mi sono rotta, hai esagerato!».

Sophie si è poi sfogata con le coinquiline: «Mi giudica tutti i giorni, ma sto male per quale motivo? Stasera dal nulla che mi dice: ‘Vai a fancul* Vai fuori dai coglion*… Ma mi deve fare stare male un giorno sì e uno no…». Alessandro l’ha raggiunta e le discussioni sono continuate, finché non è arrivata Soleil che è riuscita a riportare finalmente la pace in casa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Gennaio 2022, 13:20

