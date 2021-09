GFVip, lite furiosa tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: c'entra Magalli. La moglie di Bonolis ha la risposta pronta

Continua il botte e risposta social fra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le due opinioniste del Grande Fratello Vip scelte appositamente da Alfonso Signorini per la nuova edizione del reality.

Adriana Volpe, Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli (Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Sonia Bruganelli e il botta e risposta con Adriana Volpe

Tutto è iniziato con uno scatto condiviso da Sonia Bruganelli in cui compare, dopo una cena, assieme a Giancarlo Magalli, seguito dalla didascalia: «Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento ‼Magalli e i suoi aneddoti». Il conduttore era al timone de “I fatti vostri”, dove ha interrotto i rapporti lavorativi proprio con la Volpe dopo una serie di reciproche accuse mezzo stampa e tv e Adriana ha naturalmente detto la sua sulla vicenda. In un video sul social ha commentato: «Che belle le serate organizzate all'ultimo momento, quanto sono bellini. Dio li fa e poi li accoppia... Ci vediamo lunedì».

Non poteva però mancare la contro risposta di Sonia Bruganelli, che da Instagram ha ripostato lo scatto scrivendo: «Mi dispiace se Adriana Volpe se la sia presa ma assicuro che non l’abbiamo neanche nominata». L'opinionista ha poi aggiunto: «Le mie cene prescindono dalla sua vita, come spero le sue…».

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Settembre 2021, 11:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA