Gf Vip, scontro tra Antonella Fiordelisi e Milena Miconi sulle nomination: «Che ci stai a fare qui?»

Nella casa del Grande Fratello Vip, arrivati a questo punto del gioco, le nomination sono spesso motivo di discussione. È accaduto tra Antonella Fiordelisi e Milena Miconi che si sono confrontate proprio su questo punto.

Gf Vip, Antonella Fiordelisi si infuria e litiga con tutti: «Fiera di non essere come voi». Cos'è accaduto

Gf Vip, Luca Onestini fa gli auguri a Spinalbese. Ma lui si offende: «Non dovevi, non ti sopporto»

Gf Vip, Antonino Spinalbese nomina Belen per errore: «Oddio ho sbagliato». Cos'è successo (e ora rischia)

Antonella vs Milena

Antonella ha dimostrato del risentimento per essere finita ancora una volta al televoto e Milena le ha spiegato: «Tu dai peso solo alle nomination a quanto pare. Ti vorrei ricordare che questo programma è fatto di nomination, si gioca, è questo il gioco! Qual è il problema di essere nominati?».

«A me non interessa il gioco, dico quello che penso. Non mi interessa uscire domani. Le persone non la pensano sempre come te», ha aggiunto. Antonella, risentita, le ha chiesto: «E allora cosa ci stai a fare qui?», «Tu te la prendi con me perché parlo con persone che non sopporti», ha concluso Milena.

Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Moose" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GfVip, Antonella 'io non mi sono mai intromessa': Oriana scoppia a ridere per queste parole

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, proposta di matrimonio in elicottero alle Seychelles: «Non ho mai pianto così tanto» https://t.co/6I15sVBBMP — Leggo (@leggoit) February 1, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Febbraio 2023, 15:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA