GFVip, scontro tra Salvo Veneziano e Tommaso Zorzi: «Omofobo, misogino e no vax»

Scontro social fra Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del GFVip e Salvo Veneziano, partecipante alla prima gloriosa edizione del talent per poi essere recentemente eliminato dalla versione per famosi.

Tommaso Zorzi e Salvo Veneziano (Instagram)

GFVip, scontro tra Salvo Veneziano e Tommaso Zorzi

Scontro social fra Tommaso Zorzi e Salvo Veneziano. Durante il programma “Drag Race Italia”, sfida fra drag queen con la partecipazione di Zorzi, Salvo Veneziano ha commentato su Instagram: «Bel programma, tutti vestiti a carnevale», aggiungendo una faccina disgustata e replicando alle “proteste” di un altro follower con un “Povera checca”.

Il tweet di Tommaso Zorzi (Twitter)

Tommaso Zorzi ha allora deciso di intervenire dal social: «Mi è stato riferito – ha scritto - che, oltre ad avere definito l’arte drag come una cernevalata, usi anche pubblicamente epiteti come “checca”. Ora non che mi stupisca il fatto che tu sia un bifolco ignorante e omofobo, ma quanto meno fatti la cortesia di educarti. Siamo nel 2021, puoi farlo anche dal cellulare. Augurandomi che un giorno uscirai dalle fogne, ti auguro uno splendida serata. Ah vabbè, ma ho appena visto che anche no vax. Adoro! Quindi ricapitolando: omofobo, misogino (ti squalificarono pure dal Gf per questo) e no vax. Ci manco solo terrapiattista e vinci un set di pentole».

