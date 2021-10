GFVip, scontro fra le sorelle Selassiè, Clarissa e Jessica contro Lulù: «Non mi piace come si comporta. Non stasera, ma in generale»

Al Grande Fratello Vip l’armonia fra Lulù, Clarissa e Jessica Selassié sembra si stia ormai incrinando. Durante un party all’interno della casa infatti Clarissa e Jessica hanno criticato la sorella: «Non mi piace come si comporta – ha spiegato Clarissa - Non stasera, ma in generale».

Lulù, Clarissa e Jessica Selassié (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, scontro fra le sorelle Sallasiè, Clarissa e Jessica contro Lulù

Durante la festa del Grande Fratello Vip infatti Clarissa e Jessica si sono confrontate: «Non mi piace come si comporta – ha esordito Clarissa - Non stasera, ma in generale». Pronta la risposta di Jessica, che ha proposto di parlare poi con Lulù in privato per sistemare la faccenda: «Allora – ha spiegato - dopo faremo una conversazione tra noi tre sorelle e basta. Troveremo un modo per trovare una soluzione pacifica. Tu infatti balla con me, non ballare con Lulù. Sì, sì, non ballare con lei. Balla con me e Lulù lasciamo che balli con Manuel. Andiamo fuori io e te, ci parliamo dopo con nostra sorella».

Lulù, Clarissa e Jessica Selassié (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Le recriminazione si riferiscono alla gelosia di Lulù nei confronti di Manuel Bortuzzo, con cui ha iniziato una relazione all’interno del reality show e per cui ha litigato con Sophie Codegoni e Soleil Sorgè, colpevoli di essersi avvicinate troppo al suo (quasi) fidanzato.

Le sorelle Salassiè e Raffaella Fico (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

