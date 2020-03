GFVip è scontro tra Antonella Elia e Licia Nunez: «E' una falsa, lecchina e calcolatrice». Antonelle Elia e Licia Nunez hanno iniziato il Grande Fratello Vip 2020 da grandi amiche, lo stanno terminando nel peggiore dei modi. Tra le due è guerra aperta e volano parole grosse anche durante la diretta della diciassettesima puntata.

Durante la diretta delle diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 abbiamo rivisto la clip del confessionale di Antonella Elia che attacca Licia Nunez dicendo: «è falsa, è viscida e lecchina», anche la Nunez non ha avuto nbelle parole per la sua ex amica. ma il conflitto tra le due è tornato anche durante iol collegamento con Alfonso Signorini che ha chiesto alla showgirl il motivo di tutto questo livore: «Alfonso tu vuoi sapere cosa mi ha ferito di questa storia? La verità è che mi vergogno di tutta questa scena, io mi sono sentita tradita da Licia,all'inizio mi ha circuita, baciata, poi mi sono sentita abbandonata quando sono entrate altre persone. E te lo confermo per me il percorso di Licia è studiato a tavolino».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 23:06

