Gf Vip, «è presa per il c**o...»: Guendalina Tavassi si scaglia contro Antonella Fiordelisi

Nella casa del Gf Vip è nata una nuova coppia, quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Non tutti però sono apparsi felici per questa love story. Antonella Fiordelisi, infatti, in confessionale ha espresso qualche perplessità e da casa, Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo, ha commentato il video senza peli sulla lingua dichiarando con un video sui social: «È presa lei... per il c**o è presa, da me in primis».

Cosa scrivono gli utenti

«Antonella falsa, quando vedrà le clip si mangerà le mani...», ha twittato un utente. «Ma anche dal gf vip visto che le fanno credere di piacere fuori invece nessuno la sopporta più!», ha scritto qualcun altro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Dicembre 2022, 12:41

