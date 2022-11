GfVip, pollo-gate: scontro tra Antonella Fiordelisi e Alberto, il nuovo caso

Al GF Vip è scoppiato un altro caso, questa volta si tratta del pollo-gate.

Cosa è successo

Mentre tutti erano seduti al tavolo per mangiare insieme, infatti, Antonella Fiordelisi si è lamentata per non aver trovato la sua porzione di pollo a tavola. “Grazie per non avermelo lasciato” ha esclamato la ragazza con tono scherzoso. Alberto De Pisis però non l’ha presa bene. “Scusa, se uno ti offre il pollo e dici che non lo vuoi, che faccio? Te lo devo mettere in bocca io?” ha risposto Alberto, non gradendo la frase pungente di Antonella. Il battibecco tra i due è andato avanti: “Perché sottolinei che non hai il pollo dato che tu non lo volevi?” ha chiesto Alberto. “Per dire una cosa positiva perché così ho scoperto un’altra cosa da mangiare che mi piace” ha risposto seccata Antonella.

