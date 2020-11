Grande Fratello Vip, il fratello di Pierpaolo Pretelli contro Selvaggia Roma: «I messaggi che mi ha inviato prima di entrare nel reality»

Appena entrata al Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma ha reso noti i suoi trascorsi sentimentali con Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah. A smentire le affermazioni di Selvaggia Roma, oltre ai diretti interessati, è però arrivato Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, direttamente dal suo account instagram.

Giulio Pretelli, dalle stories del suo account, ha prima pubblicato un messaggio vocale che gli aveva invito Selvaggia («Ma cosa vai a dire in giro che io ti ho indotto a pensare che tra me e Pierpaolo c’è stata una storia, una frequentazione? Ma che cazzat*»), per poi commentare con un post: «Questi sono i messaggi – ha scritto nella condivisione - che la mitica Selvaggia Roma mi mandò prima di entrare nella Casa, che poi ha deciso di bloccarmi e cancellare tutto perché forse si era resa conto già allora delle stronzat* che stava scrivendo. Come potete ascoltare, lei mi aveva già parlato di aver avuto una storia con Pierpaolo, ma successivamente si è subito rimangiata tutto. Ho visto Selvaggia una sola volta in vita mia, in discoteca».

E in tema di fratelli, anche Mario Balotelli ha difeso Enock attraverso Twitter con un duro post: «Quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finto. Enock è intoccabile, ripeto INTOCCABILE. La vita non è al gf quando si sparla a caso, poi si prendono le proprie responsabilità ma fuori dalla Casa!»

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Novembre 2020, 10:53

