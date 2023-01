Gf Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro richiamati insieme dalla produzione: lui spiazza tutti con lo strano gesto

All'interno della casa del Grande Fratello Vip, i rapporti tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono rimasti tesi dopo gli ultimi scontri avvenuti tra i due, al punto che Daniele ha persino evitato di incrociare la ragazza al cambio batterie dei microfoni.

Cosa è accaduto

Tutto è accaduto in una frazione di secondo, in cui la produzione ha chiamato sia Daniele che Oriana per cambiare le batterie dei microfoni, ma Daniele, pur di evitare la ragazza, si è alzato e si è avvicinato a Nikita Pelizon, portandola con sé fino al magazzino.

I commenti su Twitter

Un utente che ha notato il gesto ha scritto su Twitter: «Gf ci hai provato a far creare la dinamica a scapito di quello che vuole Daniele eh?! Mi dispiace per voi ma lui non è scemo e va a prendersi Nikita e se la porta con sé».

