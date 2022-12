Gf Vip, Oriana Marzoli incastrata da quella frase: l'affermazione su Antonino Spinalbese che fa discutere

Al Gf Vip, dopo l'epilogo con Antonino Spinalbese che ha rifiutato di approfondire il rapporto con Oriana Marzoli, la showgirl venezuelana è finita sotto la lente d'ingrandimento degli spettatori, che non si sono fatti sfuggire una sua affermazione. Oriana ha infatti dichiarato: «Ho sbagliato a scegliere Antonino e non Daniele Dal Moro».

Cosa hanno detto gli utenti

«No ma lei non è che vuole la ship da reality» ha commentato un utente su Twitter. «Questa è entrata palesemente per crearsi la storia, poi piange e fa la vittima. Abbiamo sempre avuto ragione su di lei e il tempo ci sta dando ragione», ha commentato un altro spettatore.

«Questa è la persona che avete difeso, quella che piange e si strugge per Antonino in diretta, e poi se ne esce così, una donna con 8 reality alle spalle entrata palesemente per farsi la storia con chiunque» ha scritto un altro utente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Dicembre 2022, 14:52

