Nikita Pelizon contro Luca Onestini fuori dalla casa del GfVip: il gesto che sta sollevando polemiche

Il GfVip 7 è terminato da alcune settimane con la vittoria di Nikita Pelizon, tuttavia non cessano le tensioni tra i concorrenti. Questa volta, la vincitrice è finita al centro delle polemiche sui social per aver messo "mi piace" a un tweet che criticava Luca Onestini e metteva in guardia Ivana Mrazova.

Il like di Nikita Pelizon e le polemiche

Il like di Nikita ha suscitato polemiche online perché in passato lei stessa aveva ammesso di essere interessata a Luca (che attualmente si sta mostrando sui social con Ivana, con cui ha avuto una relazione durata quattro anni) e di aver sofferto dentro la casa per essersi sentita a volte illusa, a volte ferita dai comportamenti di Onestini.

Luca, dal canto suo, aveva dichiarato di voler discutere con Ivana in privato per capire se la loro storia avesse ancora un futuro, oppure no.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 11:30

