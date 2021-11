GFVip, Nicola Pisu e il giallo della bestemmia: cos'ha detto?

di Danilo Barbagallo

Nicola Pisu a rischio squalifica al Grande Fratello Vip per una bestemmia? Nicola Pisu nel reality condotto da Alfonso Signorini avrebbe pronunciato una frase che potrebbe metterlo nei guai e portarlo direttamente fuori dalla casa.

Leggi anche > “Squid game” dilaga tra i bimbi: già novemila firme per fermare la serie

Nicola Pisu (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Nicola Pisu ha bestemmiato? Stasera a rischio squalifica

Al Grande Fratello Vip Nicola Pisu ha bestemmiato? Il social si divide per una frase sospetta che il figlio di Patrizia Mirigliani ha pronunciato proprio durante la festa della “sua” Miriana Trevisan. Nicola dopo una brutta caduta all’interno del reality si è fratturato il coccige, costringendolo al riposo forzato a letto e a delle iniezioni per calmare il dolore. Durante il party per il compleanno dell’ex velina Pisu, già sofferente, si è piegato per raccogliere un oggetto senza le dovute precauzione, sentendo dolore e pronunciando una frase che sembra una bestemmia.

Nicola Pisu (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Il social è naturalmente diviso perché le parole sono di difficile interpretazione, ma a fugare i dubbi arriverà nella puntata di stasera Alfonso Signorini, che ha messo da parte il politicamente corretto ma che difficilmente sorvolerà su una bestemmia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA