GFVip, Nathaly Caldonazzo contro la Marini: scoppia la lite, Valeria in lacrime

di Danilo Barbagallo

Al Grande Fratello Vip lo scontro fra Nathaly Caldonazzo e Valeria Marini. Alta tensione tra Nathaly Caldonazzo e Valeria Marini nel reality condotto da Alfonso Signorini: durante un faccia a faccia i toni si alzano con la Marini che a fine discussione scoppia in lacrime, consolata dalle coinquiline.





Valeria Marini e Manila Nazzaro nella casa del GFVip (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, la lite fra Nathaly Caldonazzo e Valeria Marini





Al Grande Fratello Vip lo scontro fra Nathaly Caldonazzo e Valeria Marini. Valeria infatti in mattinata è tornata con la nuova entrata su una querelle nata poco prima per futili motivi, una innocua, almeno inizialmente, discussione sul trucco: «Chiedimi scusa per stamattina – ha fatto sapere Valeria - anche se eri fuori luogo, come sei fuori luogo da quando sei qui». La Caldonazzo dal canto suo non ha preso bene l'ouverture della coinquilina, accusandola di spargere veleno, dandole della pazza e scatenando quindi la sua furia: «Che veleno? - ha risposto la Marini – Mi dici sei pazza? Nessuno si è mai permesso... “Speriamo che te ne vai stasera“, l’hai detto, l’ha sentito anche Giacomo. Sei appena arrivata, porta rispetti. Stai lì così e confermi? Mi hai offeso! Non ti permettere di offendere, questo è il ringraziamento per averti aiutato!».

Nathaly Caldonazzo è recentemente entrato nella casa del GFVip (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

La sfuriata della showgirl, che ha alzato la voce forse anche per farsi sentire dai colleghi reclusi, non ha avuto particolare effetto su Nathaly Caldonazzo, che ha abbandonato la scena sbuffando. Valeria è poi scoppiata a piangere mentre raccontava l'accaduto alle coinquiline Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, che le hanno dato ragione cercando di consolarla: «Mi sono sentita dire "esaurita mentale" - ha confessato - e stamattina volevo le scusa».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 20:30

