Gf Vip, Manuel Bortuzzo lascia la casa e progetta il futuro con Lulù: ecco cosa faranno

Manuel Bortuzzo è pronta a lasciare il Grande Fratello Vip per motivi di salute, ma prima di abbandonare il reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini non dimentica di progettare il futuro fuori dalla casa con la fidanzata Lulù Selassiè.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè al GFVip (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie dopo il reality

Manuel Bortuzzo è pronto a lasciare il Grande Fratello Vip. La data per assegnare la corona del vincitore è stata spostata in avanti, ma il nuotatore per problemi di salute ha comunque deciso di abbandonare la casa. Durante la sua avventura nel reality Manuel ha avuto una relazione, all’inizio complicata, con la coinquilina Lulù Selassie. Col tempo le cose tra di loro sono molto migliorate ed ora Bortuzzo utilizza che potrebbero essere le sue ultime ore sotto il vigile occhio delle telecamere per progettare il futuro con la fidanzata.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Manuel, parlando con Nathaly, ha sottolineato infatti che la principessina è forte e potrà andare avanti nel gioco anche senza di lui, aggiungendo poi un particolare sul loro futuro: «Quando usciamo – ha confidato - praticamente andiamo a vivere assieme, giusto il tempo di sistemare un po’ di cose».

