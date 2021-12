GFVip, Manuel Bortuzzo e Lulu Selassiè notte hot: il massaggio sul lato b

di Danilo Barbagallo

Al Grande Fratello Vip fra Manuel Bortuzzo e Lulu Selassiè un nuovo avvicinamento grazie a un massaggio hot. Il tira e molla iniziato dai gieffini in salsa vip Manuel Bortuzzo e Lulu Selassiè già nei primi giorni del reality condotto da Alfonso Signorini continua, e ora tra i due i rapporti sembrano essere nuovamente cambiati.

Lulu Selassiè e Manuel Bortuzzo (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy).

GFVip, Manuel Bortuzzo e il massaggio sul lato b a Lulu Selassiè

Al Grande Fratello Vip fra Manuel Bortuzzo e Lulu Selassiè un massaggio hot. Durante la notte Lulù, sdraiata prona sul letto in lingerie e maglietta, ha chiesto un massaggio a Manuel, consegnando nelle sue mani una crema da frizionare sul suo lato b. Bortuzzo inizialmente è stato un po’ titubante, prima domandando se non fosse il caso di chiedere il favore a Giacomo Urtis e poi interrograndosi se non fossero ancora in fascia protetta, ma poi ha ceduto alla tentazione e iniziato il trattamento. Lulù, mentre le telecamere del reality hanno continuato a inquadrarli, lo ha guidato nelle operazioni chiedendo: «Com’è sodo da toccare?!», mentre Manuel ormai “infuocato” ha implorato il Grande Fratello: “Possiamo mettere un po’ di aria condizionata?!”.

Lulu Selassiè (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy).

Il massaggio hot di Manuel Bortuzzo e Lulu Selassiè ha stupito gli altri coinquilini, primo fra tutti Aldo Montano. Lo schermidore è stato sempre dalla parte dell’amico nelle querelle contro Lulù, ma stavolta è stato colto davvero di sorpresa: «Hai capito… Non si capisce una mazza qui dentro, esco con dei dubbi sulla vita di quando sono entrato».

