GFVip, Manuel Bortuzzo e la fine della storia con l'ex fidanzata: «Priorità diverse...»

Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip si confida con la coinquilina, la principessina e torna alla fine della sua relazione con l’ex fidanzata. Dopo essere stato coinvolto nell’ormai tristemente celebre sparatoria infatti Manuel ha messo fine al rapporto con la ragazza che in quel difficile momento era al suo fianco: «Ecco perché l’ho lasciata».

Manuel Bortuzzo (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Manuel Bortuzzo e la fine della storia con l'ex fidanzata

Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip, parla con Lulù Selassie, con cui è sempre più vicino, dei motivi della fine del rapporto con la sua ex: «Per il semplice fatto – ha spiegato - che la conoscevo da poco».

La relazione era giovane e per gran parte del tempo Manuel è stato chiuso in ospedale: «Dopo la sparatoria siamo durati otto mesi – ha confidato - ma tu devi pensare che quattro mesi li ho passati in ospedale e in cliniche, non ti immaginare una vita normale. Immaginami in clinica e lei che mi veniva a trovare su un letto d’ospedale».

E’ stato lui a prendere la sofferta decisione finale: «L’ho fatta venire a casa e le ho detto semplicemente: credo che io abbia priorità diverse da quello che è il tuo stile di vita, il tuo essere e da quello che tu vuoi. Ho bisogno di tempo per me».

Manuel Bortuzzo (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA