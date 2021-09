GFVip, Manuel Bortuzzo e la principessina Lucrezia. Parla il padre Franco: «Non credo al colpo di fulmine e non penso sia il suo tipo»

Il papà di Manuel Bortuzzo parla della liaison che sta nascendo tra il figlio e la principessina Lucrezia Selassiè al Grande Fratello Vip. I due sono molto vicini ma Franco Bortuzzo non sembra troppo felice del rapporto: «Non credo al colpo di fulmine e non penso sia il tipo di mio figlio»

Manuel Bortuzzo (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Manuel Bortuzzo e la principessina Lucrezia. Parla il padre Franco

Secondo Franco Bortuzzo infatti la vicinanza fra il figlio Manuel e la principessina Lucrezia Selassiè è dovuta solo alle condizioni che si sono venute a creare all’interno del Grande Fratello Vip: «In quelle circostanze – ha spiegato sulle frequenze di “Radio Radio” nella trasmissione “Non succederà più” - si creano altri equilibri, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Ora la vedo una bella amicizia senz’ombra di dubbio perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo al colpo di fulmine e non penso sia il tipo di mio figlio».

Alex Belli, Lucrezia Selassiè e Raffaella Fico (Gentile concessione ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Franco Bortuzzo rimpiange la ex di Manuel e non pensa sia preso in questa relazione: «Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che veramente è cotto».

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Settembre 2021, 15:08

