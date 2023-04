GfVip, commento al vetriolo dell'ex concorrente: «Questi vipponi non hanno fatto nulla dopo il reality, io lavoravo tutte le sere»

di Redazione web

L'ultima edizione del GfVip, che ha visto trionfare Nikita Pelizon, è sicuramente stata molto discussa: troppo trash, molte polemiche ed episodi legati al bullismo (uno su tutti "il caso" Marco Bellavia).

Un ex concorrente di un'edizione passata del reality show, ovvero Luigi Favoloso (ex fidanzato di Nina Moric) ha lanciato una frecciatina via social ai vipponi ormai usciti dalla casa da tre settimane.

Il pensiero di Luigi Favoloso

Luigi Favoloso, protagonista dell'ultimo Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso, si è sfogato sui social scrivendo: «Ho guardato per curiosità le storie dei ragazzi appena usciti dal Grande Fratello. Ho visto che qualcuno ha passato la serata al cinema, altri in casa. Io quando ho fatto in Gf nel 2018 il primo venerdì sera senza lavoro l’ho fatto a fine 2019, un anno e mezzo dopo. Forse quei fandom di coppia ottenuti fondendo i nomi dei personaggi, o storpiandoli, in realtà sono una ca*ata sopravvalutata. Si pensa che il pubblico sia tutto come quei 500 invasati che lanciano hashtag e fanno le collette per gli aerei». La (non) velata allusione era ovviamente riferita ad Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria che nel weekend sono andati al cinema con Nikita Pelizon e Matteo Diamante.

L'ultima edizione del GfVip

Questa settima edizione del GfVip ha fatto più volte storcere il naso ai telespettatori e anche ai piani alti di Mediaset, tanto che, nessuno degli ex concorrenti ha partecipato a trasmissioni televisive come Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque o Verissimo (a parte Milena Miconi che è stata l'unica ospite di Silvia Toffanin).

Un'altra ormai ex gieffina che sta riscuotendo molto successo anche sui social è sicuramente Oriana Marzoli.

