Gf Vip, Luca Onestini imita Alberto De Pisis: il siparietto è esilarante

di Redazione web

Ultimamente le puntate del GfVip sono molto movimentate per le tante liti o le eliminazioni dei vari concorrenti. Il sabato sera, però, i gieffini si concedono un momento di divertimento e risate. Il Game Night del Grande Fratello Vip prevede che i concorrenti si sfidino in diversi giochi oppure che imitino altri inquilini della casa. Così è successo anche ieri sera, quando Luca Onestini si è reso protagonista di un siparietto che è piaciuto molto anche ai telespettatori che si sono scatenati con i commenti sui social.

Gf Vip, Edoardo Tavassi in lacrime per le parole di Sonia Bruganelli: «Non si possono demolire così le persone»

Gf Vip, Edoardo Tavassi e Luca Onestini: la battuta su Nikita Pelizon fa infuriare i fan del reality

GfVip, Luca Onestini e la rivelazione su Ivana che fa sperare i fan: «È stato bellissimo, non me l'aspettavo...»

L'imitazione dei Luca Onestini

Luca Onestini ha imitato Alberto De Pisis: ha indossato una parrucca bionda, un paio di occhiali scuri, un accappatoio azzurro e portava in braccio un cagnolino di peluche. In confessionale, Luca imitava anche le frasi che solitamente Alberto pronuncia, ad esempio: «Amore, nella casa è una situazione abominevole, un orrore. Aborro da tutto ciò. C’è solo una cosa positiva in questa casa, sono io. Eh sì… Amore, certo. Mi hai visto con questo accappatoio in seta 100%. Ah non è seta? Lo dimostri».

Luca Onestini e il rapporto con Ivana Mrazova

Luca Onestini è stato uno dei protagonisti delle ultime puntate del Grande Fratello Vip: la sua ex fidanzata Ivana Mrazova infatti, è stata ospite diverse settimane all'interno della casa e ha avuto modo di confrontarsi più volte con il modello riguardo alla fine della loro storia. I fan del programma, che pensano che tra i due ci sia ancora amore, si augurano che possano ritornare ad essere una coppia.

Mamma mia Alby💔#gfvip pic.twitter.com/R7E1CahOCx — 𝐧 𝐢 𝐜 𝐨 𝐥 𝐞 🦋 (@itisnicoleeee) March 5, 2023

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Marzo 2023, 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA