GFVip, Lorenzo Battistello protagonista della prima edizione va all'attacco: «Ecco qual è il problema»

Lorenzo Battistello commenta la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Lorenzo è stato uno dei protagonisti della prima edizione del Grande Fratello condotta da Daria Bignardi, per contenuti molto diversa dall’attuale show che vede al timone Alfonso Signorini.

Sono molte le voci di critiche per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che in prima serata ha spesso parlato, grazie ai protagonisti reclusi, di triangoli, amore libero e furiose litigate. Uno show molto diverso da quello di cui è stato protagonista Lorenzo Battistello, protagonista della prima edizione poi vinta da Cristina Plevani. Lorenzo, che vive da anni in Spagna e ha abbandonato il mondo dello spettacolo, in un post ha paragonato i due reality, riconoscendo che il tempo passato (22 anni) ha inciso molto nelle tematiche trattate: «Il Grande Fratello - ha scritto sul social - in 22 anni non è migliorato o peggiorato. Noi rappresentavamo la società di allora ed il GF oggi rappresenta la società di adesso …. Gli autori si sono solo adeguati, ma il problema sono proprio i valori che la società di oggi non rispetta più. Quel senso del pudore nelle relazioni, il rispetto dei sentimenti e dei famigliari, quella voglia di una generazione di mettersi in gioco e non solo giocare con tutto. Questo eravamo ….. @grandefratellotv @grandefratellomemories #grandefratellovip @mediasetufficiale».

Il suo pensiero è condiviso dai follower, che sottolineano inoltre l’innocenza che caratterizzava gli inquilini della prima edizione, parzialmente incoscienti dei meccanismi del reality, del successo che stavano vivendo e non pronti a tutto per ottenere visibilità.

