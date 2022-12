Gf Vip, Daniele svela il segreto di Luca Onestini su Nikita: «Lo capisce anche un cieco». Cos'ha detto

Nella casa del GF Vip, Daniele Dal Moro è sembrato più volte sofferente e pronto a sbottare. Le sue ultime parole fanno intendere che non corre buon sangue tra lui e Luca Onestini.

Cosa ha detto

Parlando infatti con Wilma Goich e Luca Salatino, Daniele ha affermato senza peli sulla lingua che «Onestini pensa di andare avanti con la ship fasulla, ma vedi quanto dura... Non gliene frega niente di Nikita Pelizon, lo capisce anche un cieco». Daniele non le ha mandate a dire, continuando il suo discorso: «svelerò i segreti di tutti, a cominciare dalla fake-storia di Onestini con cui pensa di andare avanti».

