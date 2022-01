GFVip, Kabir Bedi “mobbizzato" nella Casa: popolo social in rivolta

Il trattamento riservato a Kabir Bedi al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini fa infuriare il popolo dei social. L’attore Kabir Bedi infatti, dopo quanto successo nella notte, è andato in tendenza su Twitter con diversi follower scandalizzati per l’accaduto.

Kabir Bedi (Foto gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, social in rivolta per Kabir Bedi

Il trattamento riservato stanotte nella casa del Grande Fratello Vip a Kabir Bedi fa arrabbiare il popolo dei social. Kabir infatti è stato svegliato nel cuore della notte da Valeria Marini ed è stato indirizzato sul divano del soggiorno per continuare il suo riposo. Kabir ha accettato il “consiglio” della showgirl, scusandosi addirittura con i coinquilini per il fastidio provocato.

Kabir Bedi e Giucas Casella (Foto gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Un atteggiamento quello dei gieffini che ha attirato l’ira del popolo del web, scandalizzato dall’accaduto. Il suo nome è andato in tendenza su Twitter e in molti hanno paragonato ii trattamento riservato all’attore pakistano, che conta 75 anni, a quello riservato invece a Katia Ricciarelli che gode di una sua camera personale. Anche Giucas Casella è tirato in ballo, dato che anche lui spesso è accusato di russare, ma non è mai stato costretto ad abbandonare la stanza e dormire sul divano.

