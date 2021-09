GFVip, per Giulia Salemi l'amara sopresa social: «Cristiano Malgioglio mi ha bloccata. Sono scioccata»

Giulia Salemi, alla guida di GF Vip Party assieme a Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, parla dello sgambetto social che gli è stato fatto da un suo ex coinquilino nella casa del Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio, ora impegnato con “Tale e Quale Show”.

GFVip, Giulia Salemi «Cristiano Malgioglio mi ha bloccata sul social»

Durante la diretta del GF Vip Party, Giulia Salemi ha approfittato per parlare di un suo coinquilino durante l'avventura nella casa del Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio. Il giudice di “Tale e Quale show” l’avrebbe infatti bloccata sui social: «Dato che stiamo parlando del GF Vip 5 vi voglio dire una cosa - ha spiegato in collegamento con Gaia Zorzi e Andrea Zelletta - Cristiano Malgioglio mi ha bloccata su Instagram! Ma non sta bene! Io sono scioccata! Non capisco davvero il motivo. Però si sta comportando male anche con Pierpaolo (Pretelli) visto che lo vota già poco, quindi può soltanto far peggio. Anzi, può solo far meglio. Non ho idea, davvero, non so il motivo del blocco».

Il problema risalirebbe alla loro partecipazione al reality: Abbiamo avuto quella mezza discussione. Io l’ho nominato, lui è uscito, mi ha attaccata, i miei fan hanno risposto e per due giorni si è pure tolto da internet. La puntata dopo è tornato e mi ha chiesto scusa dicendomi che non c’erano problemi. Quindi per me la cosa era morta lì».

Recentemente la scoperta social di Giulia Salemi: «Vado a vedere e mi ha bloccata! Sono davvero senza parole giuro. Il punto è che, già i miei fan l’avevano attaccato sui social, quindi mi sono detta "adesso si comporterà bene". Invece l’opposto».

Martedì 28 Settembre 2021

