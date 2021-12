GFVip, Gianmaria dopo la notte con Sophie. Lui è innamorato: «Mi perdo nei suoi occhi»

Al Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi racconta con occhi romantici la serata con Sophie Codegoni ai suoi coinquilini. Lei intanto si confida con Lulù Selassie e Miriana Trevisan, ammettendo invece di aver commesso un errore: «Amore, non puoi capire, ho fatto un disastro“.

Giancarlo Antinolfi e Sophie Codegoni (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Gianmaria Antinolfi e la serata con Sophie

Al Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi racconta a Manila Nazzaro la sua serata con Sophie Codegoni. I due hanno infatti trascorso la serata insieme e dopo qualche drink hanno deciso di mettersi a letto insieme, scambiandosi alla fine il sospirato bacio. Gianmaria sembra molto preso della situazione e non lo nasconde, lasciandosi andare a frasi romantiche: «Quando la guardo negli occhi mi perdo – ha spiegato - Non c’è niente di male è una cosa bellissima. È innegabile che tra noi c’è una grandissima attrazione fisica».

Sophie Codegoni e Giacomo Urtis (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

La versione di Sophie

L'entusiasmo di Gianmaria Antinolfi però sembra non essere troppo condiviso dall’altra parte in causa, Sophie Codegoni. L’ex tronista di “Uomini e donne”, poco dopo essersi alzata dal letto dove ha dormito con Gianmaria ha chiamato l’amica Lulù Selassie per confidarsi: «Amore – le ha detto - non puoi capire, ho fatto un disastro». Le confidenze sono poi continuate con MirianaTrevisan: «Ha provato a baciarmi una, due, tre, quattro volte… Alla quinta è stato difficile dire di no. Ma a lui gliel’ho detto sotto la coperta... Mi ero appena liberata di questa situazione ed ero felice che non se ne parlasse più. Era una cosa fisica che ho sempre evitato. Gli avevo chiesto di andare a dormire perché sapevo che non avrei resistito... Mi ha presa e non ci ho pensato!»

