GfVip, in casa si parla di flatulenze e la regia censura. Protesta dei vipponi: «Siamo arrivati a un livello...»

Continua la censura al Grande Fratello Vip, anche se i vipponi iniziano a ritenere alcuni paletti eccessivi. Nel corso della serata i concorrenti del reality hanno parlato di flautolenze. Mentre pulivano casa hanno iniziato a parlare di odori molesti e si è parlato di flatulenze.

Il richiamo dalla regia

Sarebbe stata Oriana Marzoli a dare il via all'argomento. Luca Onestini, alzando le braccia al cielo, esclama a voce alta: «L’Italia intera deve sapere». La venezuelana gli risponde: «Amore, sei te che ci metti tre ore per fare la ca…». A replicare anche Antonella Fiordelisi, la quale invece afferma: «No, è che ci metti tre ore per togliere la puzza». La Marzoli la interrompe e riprende: «Eh, certo! Lui fa così. Questa è una strategia», ma a quel punto è intervenuta la regia con un: «Ragazzi grazie».

La protesta

Oriana però stupita commenta: «Ma ora non si può neanche più parlare di di scoreg**e? Va be’, siamo arrivati a un livello…». Sembra quindi dedursi facilmete che le restrizioni imposte non andrebbero bene agli inquilini. Molti hanno compreso e accettato il contenimento dei toni e delle azioni quando si litiga, ma non tutti hanno preso bene le limitazioni sugli argomenti di cui parlare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Marzo 2023, 14:13

